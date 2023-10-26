Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Новенький" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Tejas
Киноафиша Фильмы Tejas
Tejas

Tejas, 2023

2023 / Индия
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 0
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
мало голосов Оцените
0 голосов
Год выпуска 2023
Премьера в мире 26 октября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Сарвеш Мевара
В ролях
Кангана Ранаут
Аншул Чаухан
Варун Митра
Роэд Хан
Вина Наир
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Страсти по Матвею
Страсти по Матвею
2023, Россия, комедия, мелодрама
Смешарики снимают кино
Смешарики снимают кино
2023, Россия, анимация
Телохранитель на фрилансе
Телохранитель на фрилансе
2023, США, боевик, комедия
Вася не в себе
Вася не в себе
2023, Россия, комедия
Лесси — лохматый детектив
Лесси — лохматый детектив
2023, Германия, боевик, драма, семейный
Анатомия падения
Анатомия падения
2023, Франция, криминал, драма, триллер
Искушение
Искушение
2023, Польша, драма, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Related video
Унаследовал красоту мисс Вселенной: сын растет копией Федоровой
Этим даром Телец наделен от рождения: жизнь с ним просто сказка
Муж заставил Валерию отречься от настоящих имени и фамилии: об этом знают единицы
Невзрачная иностранка: вот на кого Козловский променял Боярскую (фото)
Актеры были в ужасе: почему продолжение «Маленькой Веры» так и не вышло
Этот тест ответит на вопрос, как вы разбогатеете
Это советское лакомство со странным названием обожали готовить дети: всего два ингредиента
«Это грязь»: чего никто не ожидал от Алины Кабаевой
После получения этой роли Высоцкий ушел в запой: месть режиссера была страшна
В нищете и одиночестве: Гайдай считал этого актера номером один, но он умер страшной смертью
«Она пьяница»: Васильева кратко высказалась о том, как Лолита ведет себя на площадке
За кадром творится безумие: известный актер неспроста ушел из «Елок»
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше