Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Je'vida
Je'vida, 2023: актеры и роли
Je'vida, 2023: актеры и роли
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Режиссер
Катя Гаурилофф
В ролях
Agafia Niemenmaa
Agafia Niemenmaa
Heidi Gauriloff
Heidi Gauriloff
Sanna-Kaisa Palo
Sanna-Kaisa Palo
Сейди Хаарла
Seidi Haarla
Matleena Fofonoff
Matleena Fofonoff
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Токсичный мститель
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Астрал. Поместье ужаса
Отзывы
2024, Мексика, ужасы
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Не Хюррем и не Махидевран: нейросеть выбрала самую красивую наложницу султана Сулеймана
Про кого снимут 5 сезон «Бриджертонов» на Netflix: автор культовой саги сделала конкретный намек
Эти три культовых фильма пытались скопировать все: а получилось только у Нолана с его «Началом»
В Японии посмотрели и возникли вопросики: финал 2-го сезона «Дандадана» омрачен неприятным скандалом — дойдет до суда
Из третьего «Холопа» убрали ключевую героиню: все разрешилось в первый день съемок
«Общак» снова в деле: у «Лихих» появится более серьезное продолжение — теперь действительно сняли в Хабаровске
«Хотелось врезать чем-нибудь тяжелым»: эти актеры превращают жизнь массовки в настоящий ад
Экранизация Life is Strange получила идеального режиссера: могла бы стать хитом, но в России сериал запретят
«У меня был приступ жуткий»: Прохор Шаляпин пострадал из-за любимого сериала
Получил «Эмми» и знак качества от Мартина: лишь этот сериал сочли достойным звания «Замены "Игры престолов"»
Критики выбрали лучших режиссеров России: один мэтр вне конкуренции — угадаете с двух попыток?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667