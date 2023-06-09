Je'vida, 2023

В ролях
Agafia Niemenmaa
Je'vida lapsena
Heidi Gauriloff
Je'vida aikuisena
Эмми Парвиайнен
Asuntolanhoitaja
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Катя Гаурилофф
Сценарист
Катя Гаурилофф, Ниллас Холмберг
Композитор
Лау Нау
Детали фильма
Страна
Финляндия
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
9 июня 2023
Дата выхода
|9 ноября 2023
|Литва
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|N13
|20 октября 2023
|Финляндия
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|12
Производство
Faroese Ministry of Culture, Finnish Film Foundation, International Sámi Film Institute