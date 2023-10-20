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Je'vida
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Je'vida

Je'vida, 2023

2023 / Финляндия
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0 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 20 октября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Катя Гаурилофф
В ролях
Agafia Niemenmaa
Heidi Gauriloff
Sanna-Kaisa Palo
Сейди Хаарла
Сейди Хаарла
Matleena Fofonoff
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
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8.3 IMDb
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Постер фильма Je'vida 1 постер
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