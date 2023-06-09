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Постер фильма Je'vida
7.7
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7.7

Je'vida

, 2023
Je'vida
Финляндия / драма, исторический / 18+
Постер фильма Je'vida
7.7

В ролях

Agafia Niemenmaa
Je'vida lapsena
Heidi Gauriloff
Je'vida aikuisena
Sanna-Kaisa Palo
Iida
Сейди Хаарла
Сейди Хаарла
Sanna
Matleena Fofonoff
Mummo
Erkki Gauriloff
Ukki
Heini Wesslin
Äiti
Sophia Kiprianoff
Anni
Эмми Парвиайнен
Asuntolanhoitaja
Яркко Лахти
Яркко Лахти
Opettaja
Режиссер Катя Гаурилофф
Сценарист Катя Гаурилофф, Ниллас Холмберг
Композитор Лау Нау
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Финляндия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 9 июня 2023
Дата выхода
9 ноября 2023 Литва N13
20 октября 2023 Финляндия 12
Производство Faroese Ministry of Culture, Finnish Film Foundation, International Sámi Film Institute
Другие названия
Je'vida, Йе'вида

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
Обновлено 17 октября 2023

Отзывы о фильме

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