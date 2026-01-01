Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Фильмы
Леон Морен, священник
Награды и номинации фильма Леон Морен, священник
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Награды
Цитаты
Места съёмок
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1963
Best Foreign Actor
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1961
Award of the City of Venice
Победитель
