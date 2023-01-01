Эту русскую актрису любят в Турции: сериал с красавицей считают лучше «Великолепного века»

Сердце рвется на части: Соседов заговорил о тяжелой болезни

Без шуток и стоя на коленях: вы не узнаете Задорнова на этом видео

Не поверите, сколько зарабатывал Гайдай: в наше время это смешные суммы

«Каждый год может стать решающим»: Навка получила неожиданные вести

Жалкая подделка: новый «Экипаж» с Машковым и Козловским возмутил людей

Меладзе окончательно лишился особняка в Москве: вот что произошло

Женщины с этими именами держатся за брак, даже когда он трещит по швам

Огромная потеря: раздавленный Соседов разрыдался перед камерой

Тест на внимательность: только самые глазастые смогут найти лишний объект на этих картинках

Видно из-под платья: публика ахнула, увидев изменившийся живот Боярской