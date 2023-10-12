Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Смешарики снимают кино"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Irugaputru
Irugapatru
Irugaputru, 2023
2023 / Индия
мало голосов
Оцените
0
голосов
Рейтинг IMDb: 9.2
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Жанр:
драма
Пойду
0
Не пойду
0
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
мало голосов
Оцените
0
голосов
Рейтинг IMDb: 9.2
Продолжительность
2 часа 33 минуты
Год выпуска
2023
Премьера в мире
12 октября 2023
Возраст
18+
Режиссер
Yuvaraj Dhayalan
В ролях
Saniya Iyappan
Vikram Prabhu
Abarnathi
Shraddha Srinath
Sri
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
9.2
IMDb
Написать отзыв
1 постер
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
В прокате
Премьеры
Онлайн
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Повелитель ветра
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, биография
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал, триллер
Гран Туризмо
Рецензия
Отзывы
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Вася не в себе
Отзывы
2023, Россия, комедия
Неудержимые 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, триллер
Смешарики снимают кино
Отзывы
2023, Россия, анимация
Великая ирония
Рецензия
Отзывы
2023, Франция / США, комедия, драма, мелодрама, триллер
Дурные деньги
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, комедия, драма
После. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2023, США, драма
Выжившая
Отзывы
2023, США, триллер
Related video
Этот популярный у россиянок наряд больше не в моде: зимой за него засмеют
Высоцкий побледнел, услышав предсказание цыганки: сбылось с невероятной точностью
Из-за Лазарева: молодой муж отпустил Кудрявцеву на все четыре стороны
«Беременность окончилась»: Пегова откровенно сообщила о большой потере
Ургант обомлел: из-за чего Басков на всю страну сцепился с известным ведущим
Дракула без грима был так хорош, что учащался пульс: глазам не поверите (фото)
Выросла скандалисткой: теперь девочку с упаковки «Аленки» можно узнать только по глазам (фото)
Даже любимчики Гайдая получали «копейки»: удивитесь, сколько платили звездам советского кино
Даша и Гена Букины довели людей до истерического смеха: нужно смотреть до конца (видео)
Баталов ненавидел одного актера, которого обожают миллионы: режиссера легко понять
Директор раскрыл всю правду о женитьбе на вдове Шатунова: вот что выяснилось
«Богатырша»: рыжая из «Ералаша» обнародовала первое фото новорожденной дочки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить