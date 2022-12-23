Lonely Castle in the Mirror, 2022

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Постер мультфильма Одинокий замок в Зазеркалье
7.0
Киноафиша Фильмы Одинокий замок в Зазеркалье
7.0

Одинокий замок в Зазеркалье

, 2022
Kagami no kojô
Япония / приключения, анимация, драма, аниме / 18+
Постер мультфильма Одинокий замок в Зазеркалье
7.0

В ролях

Кумико Асо
Кумико Асо
Kokoro's mother
Эшли Боеттчер
Эшли Боеттчер
Юки Кадзи
Юки Кадзи
Ureshino
Такуми Китамура
Такуми Китамура
Rion
Карен Мияма
Аои Миядзаки
Kitajima-sensei
Минами Такаяма
Минами Такаяма
Masamune
Akiko Yajima
Мана Асида
Мана Асида
Okami-sama
Ami Tôma
Kokoro
Сакура Кирю
Aki
Рихито Итагаки
Subaru
Режиссер Кэйити Хара, Такакадзу Нагатомо
Сценарист Михо Маруо, Мидзуки Цудзимура
Композитор Харуми Фуки
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Япония
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 26 сентября 2023
Премьера в мире 23 декабря 2022
Дата выхода
30 июня 2023 Вьетнам
9 июня 2024 Германия 12
30 марта 2023 Гонконг IIA
5 апреля 2024 Испания
30 марта 2023 Макао B
19 октября 2023 Таиланд
31 марта 2023 Тайвань 0+
10 ноября 2023 Финляндия 7
6 сентября 2023 Франция
12 января 2024 Швеция 11
12 апреля 2023 Южная Корея 12
23 декабря 2022 Япония G
Сборы в мире $6 898 917
Производство Kagami no Kojô Production Committee, A-1 Pictures, Aniplex
Другие названия
Kagami no kojô, Lonely Castle in the Mirror, 鏡之孤城, Castelul din oglindă, Cô Thành Trong Gương, Det ensamma slottet i spegeln, Det ensomme slottet i speilet, El castillo a través del espejo, Ghaleyi Tanha dar Ayene, Il castello invisible, Le château solitaire dans le miroir, Magányos kastély a tükörben, O Espelho do Castelo Solitário, Одинокий замок в Зазеркалье, Самотній замок у дзеркалі, かがみの孤城, 镜之孤城, The Solitary Castle in the Mirror, Kagami no Kojou

Рейтинг мультфильма

7.0
Оцените 10 голосов
7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 15 января 2026

Отзывы о мультфильме

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