Lonely Castle in the Mirror, 2022

ПроизводствоKagami no Kojô Production Committee, A-1 Pictures, Aniplex
Другие названия
Kagami no kojô, Lonely Castle in the Mirror, 鏡之孤城, Castelul din oglindă, Cô Thành Trong Gương, Det ensamma slottet i spegeln, Det ensomme slottet i speilet, El castillo a través del espejo, Ghaleyi Tanha dar Ayene, Il castello invisible, Le château solitaire dans le miroir, Magányos kastély a tükörben, O Espelho do Castelo Solitário, Одинокий замок в Зазеркалье, Самотній замок у дзеркалі, かがみの孤城, 镜之孤城, The Solitary Castle in the Mirror, Kagami no Kojou