Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Моя ужасная сестра 2"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Ganapath
Отзывы о фильме «Ganapath»
Ganapath
Ganapath
2023 / Индия
мало голосов
Оцените
0
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Отзывы о фильме «Ganapath»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
User
12 ноября 2023, 02:44
Оценка
Премьера когда?
12 ноября 2023, 02:44
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Одержимые злом
5 комментариев
Пять ночей с Фредди
689 комментариев
Чувства Анны
4 комментария
Гран Туризмо
20 комментариев
В прокате
Премьеры
Онлайн
По щучьему велению
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Синдром
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, триллер
Катастрофа
Отзывы
2023, Бельгия / Франция, драма, фантастика, триллер
Пять ночей с Фредди
Рецензия
Отзывы
2023, США, ужасы
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал, триллер
Крылатая история
Отзывы
2023, Канада / Германия, анимация
Человек ниоткуда
Отзывы
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Повелитель ветра
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, биография
Императрицы
Отзывы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
Одержимые злом
Отзывы
2023, Аргентина / Уругвай, ужасы
Related video
Видно, что вот-вот умрет: в этом изможденном «старике» не узнать Андрея Миронова
Жуткие детали: советская Хюррем раскрыла, что ее больше всего поразило в гареме
Будут помнить всегда: женщины с этими именами не умеют прощать обиды
Прославил на весь СССР: Гайдай много лет не говорил с этим актером по странной причине
Точил зуб на Иволгина и краснел перед зрителями: не догадаетесь, что скрывал Булдаков
Швецова точно бы не устояла: как сейчас выглядит главный сердцеед «Тайн следствия»
Худший Бендер за всю историю: парадокс, но его сыграл лучший актер России
Когда отец — один из главных красавцев страны: как выглядит сын Арнтгольц от известного актера
Делон окончательно ушел из кино после этого русского фильма: за съемки в нем благодарит небеса
Этот тест всего за 5 вопросов ответит, чего вам ждать в будущем
Самая постыдная роль: на что пришлось пойти Алферовой, чтобы угодить Захарову
Все было куда страшнее, чем в фильме: история настоящего ворошиловского стрелка шокирует
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Авторизация по e-mail