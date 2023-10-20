Ganapath, 2023

В ролях
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Викас Бал
Сценарист
Викас Бал, Вашу Бхагнани
Композитор
Vishal Mishra
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 2 минуты
Год выпуска
2023
Премьера в мире
20 октября 2023
Дата выхода
|20 октября 2023
|Великобритания
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|15
|20 октября 2023
|Индия
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|UA
|20 октября 2023
|ОАЭ
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|18TC
|20 октября 2023
|Польша
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|20 октября 2023
|Финляндия
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|Tulossa
Сборы в мире
$237 787
Производство
Crown Productions II, Good Co, Pooja Entertainment & Films
Другие названия
Ganapath, Ganapath: Hero is Born, Ganapth Part 1, Ganpat