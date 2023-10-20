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Постер фильма Ganapath
5.0
Киноафиша Фильмы Ganapath
5.0

Ganapath

, 2023
Ganapath
Индия / боевик, драма, фантастика / 18+
Постер фильма Ganapath
5.0

В ролях

Тайгер Шрофф
Тайгер Шрофф
Dalini
Крити Санон
Крити Санон
Jassi
Амитабх Баччан
Амитабх Баччан
Maharishi Dalapathi
Джесс Лиодин
Джесс Лиодин
Зиад Бакри
John
Брахим Ачаббаке
Рави Мултани
Рахман
Shiva
Гаухар Кхан
Meera
Elli Avrram
Dimple
Джамиль Кхан
Kaizaad
Гириш Кулкарни
Senior
Режиссер Викас Бал
Сценарист Викас Бал, Вашу Бхагнани
Композитор Vishal Mishra
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2023
Премьера в мире 20 октября 2023
Дата выхода
20 октября 2023 Великобритания 15
20 октября 2023 Индия UA
20 октября 2023 ОАЭ 18TC
20 октября 2023 Польша
20 октября 2023 Финляндия Tulossa
Сборы в мире $237 787
Производство Crown Productions II, Good Co, Pooja Entertainment & Films
Другие названия
Ganapath, Ganapath: Hero is Born, Ganapth Part 1, Ganpat

Рейтинг фильма

5.0
Оцените 13 голосов
2.6 IMDb
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Обновлено 13 июня 2024
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