Киноафиша
Фильмы
Хлеб и соль
Хлеб и соль, 2022: актеры и роли
Хлеб и соль, 2022: актеры и роли
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Награды
Вся информация о фильме
Режиссер
Дамиан Коцур
Damian Kocur
В ролях
Tymoteusz Bies
Tymoteusz Bies
Jacek Bies
Jacek Bies
Bartosz Olewinski
Bartosz Olewinski
Dawid Piejko
Dawid Piejko
Malgorzata Puzio
Malgorzata Puzio
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Токсичный мститель
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Хайди. Моя хитрая рысь
Отзывы
2024, Германия, анимация
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Астрал. Поместье ужаса
Отзывы
2024, Мексика, ужасы
