Зрители глотают этот детективный сериал за один вечер: а финал удивляет если не всех, но 90% людей

Так все же это Данила Багров был в «Сестрах» или рандомный бандит: вот как этот момент объяснял сам Бодров

«Я разрушу жизнь Джихана и Альи»: эту героиню в 30 серии «Далекого города» ждет жестокий финальная

Как будто ничего и не было: почему Шелдон никогда не упоминает Пейдж в «Теории большого взрыва» — есть 3 причины

Заставляли переписывать, запрещали и прославили на весь мир: кто пел песню из «Я шагаю по Москве»

Бросайте пересматривать «Интерстеллар»: эти 5 фантастических фильмов затянут не хуже — последний сняли за копейки, а рейтинг 7.8

Имена зверей в «Короле Льве» имеют тайный смысл: сразу ясно, что Шрам не был любимцем родителей

Мерзкий начальник, гадкий друг или профурсетка? Угадайте самых токсичных героев советского кино по описанию (тест)

«Очень люблю»: любимым детективом Устиновой оказался не «Первый отдел» с «Невским» — россияне сериал оценили на 8,2

Вот уже 45 лет в «Москва слезам не верит» живет один ляп: но замечает его не каждый — всему виной наряд Катерины (фото)