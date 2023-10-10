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Гарден-Сити, Канзас
Garden City, Kansas
Гарден-Сити, Канзас, 2023
2023 / США
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Рейтинг IMDb: 5.3
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Жанр:
документальный
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о выходе в прокат
мало голосов
Оцените
0
голосов
Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность
1 час 18 минут
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
10 октября 2023
Премьера в мире
10 октября 2023
Возраст
18+
Режиссер
Боб Херст
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
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Оцените
0
голосов
5.3
IMDb
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2 постера
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