Фильмы
Большое индийское спасение
Большое индийское спасение, 2023: актеры и роли
Режиссер
Тину Суреш Десаи
Tinu Suresh Desai
В ролях
Акшай Кумар
Akshay Kumar
Паринити Чопра
Parineeti Chopra
Раджеш Шарма
Rajesh Sharma
Паван Малхотра
Pavan Malhotra
Кумуд Мишра
Kumud Mishra
Манодж Ананд
Manoj Anand
Рави Мултани
Ravi Multani
