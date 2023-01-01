Князь тьмы, 1987

Группа ученых-исследователей во время изучения заброшенной церкви находит необычный сосуд. С помощью рентгеновских лучей им удается определить, что сосуду около 7 миллионов лет и, что самое интересное, его можно открыть только изнутри. В нем находится некая непонятная субстанция: жидкий алмаз, созданный какой-то таинственной силой. В древней рукописи говорится, что в этом алмазе покоится сам Сатана или его дух. В результате экспериментов дьявольская сила, высвободившись из сосуда и рассеявшись в пространстве, начинает вселяться в исследователей, превращая их в рабов Сатаны.