Фильмы
Мастер и его муза
Трейлеры фильма «Мастер и его муза»
Мастер и его муза
В прокате
Премьеры
Онлайн
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Клёвый УLove
Отзывы
2025, Россия, комедия, мелодрама
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Тогда. Сейчас. Потом
Отзывы
2024, США, драма
Тайну раскрыли фанаты: кто станет главным врагом Мандалорца и Грогу в новых «Звёздных войнах»
Наконец-то раскроется обман, в который мы верили с 2007 года: «Я — легенда 2» покажет другой финал и новый мировой порядок
Ого! Посчитали, сколько зарабатывал Велюров и другие герои «Покровских ворот» — 8000 рублей не шутка!
Тест для тех, кто смотрел «Великолепный век» больше одного раза: угадаете, что спрятано на 5 кадрах?
Не знаете, что включить вечером? Netflix сам подскажет: топ-10 сериалов за всю историю платформы — у лидера 1,72 млрд часов просмотра
Из «Приключений Электроника» — в мир больших денег: Корольков стал акулой инвестиций — а ушёл так, что вопросов осталось больше, чем ответов
«Кто в ... не бывал, красоты не видал»: тест покажет, как хорошо вы помните цитаты из «Брат» и «Брат 2»
Миядзаки не придумывал: одна из самых сильных сцен «Унесенных призраками» повторяет эпизод из его жизни
Ничего общего с Питером Паркером и Marvel: в СССР был свой «Человек-паук» — сюжет походил на «Муху» Кроненберга
Россияне выбрали самую красивую актрису — и это не Марго Робби: победительница обошла ее с огромным отрывом
Были в команде с самого начала: по канону «Стражи галактики» выглядят иначе — Marvel обделили экранным временем двух героев
