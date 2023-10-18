Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Новенький" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вурдалак
Киноафиша Фильмы Вурдалак Отзывы о фильме «Вурдалак»
Le Vourdalak Вурдалак 2023 / Франция
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Вурдалак»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Виктор Чураков 18 октября 2023, 08:57
Вы маги! Желаю Времени,! Надежды! Терпения!
18 октября 2023, 08:57 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы 53 комментария
Гардемарины 1787. Мир
Гардемарины 1787. Мир 21 комментарий
Оппенгеймер
Оппенгеймер 55 комментариев
Дух Байкала
Дух Байкала 3 комментария
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Страсти по Матвею
Страсти по Матвею
2023, Россия, комедия, мелодрама
Смешарики снимают кино
Смешарики снимают кино
2023, Россия, анимация
Телохранитель на фрилансе
Телохранитель на фрилансе
2023, США, боевик, комедия
Вася не в себе
Вася не в себе
2023, Россия, комедия
Лесси — лохматый детектив
Лесси — лохматый детектив
2023, Германия, боевик, драма, семейный
Анатомия падения
Анатомия падения
2023, Франция, криминал, драма, триллер
Искушение
Искушение
2023, Польша, драма, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Related video
В 13 лет уже «тетка»: дочь Брежневой стала взрослой слишком рано (фото)
Унаследовал красоту мисс Вселенной: сын растет копией Федоровой
После получения этой роли Высоцкий ушел в запой: месть режиссера была страшна
Невзрачная иностранка: вот на кого Козловский променял Боярскую (фото)
Этим даром Телец наделен от рождения: жизнь с ним просто сказка
За кадром творится безумие: известный актер неспроста ушел из «Елок»
Этот тест ответит на вопрос, как вы разбогатеете
Муж заставил Валерию отречься от настоящих имени и фамилии: об этом знают единицы
Это советское лакомство со странным названием обожали готовить дети: всего два ингредиента
В нищете и одиночестве: Гайдай считал этого актера номером один, но он умер страшной смертью
«Недолго осталось»: внучка выступила с пугающим заявлением о Федосеевой-Шукшиной
Актеры были в ужасе: почему продолжение «Маленькой Веры» так и не вышло
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше