Киноафиша
Фильмы
Непокорная
Непокорная, 2022: актеры и роли
Непокорная, 2022: актеры и роли
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Режиссер
Малу Рейманн
Malou Reymann
В ролях
Лене Мария Кристенсен
Lene Maria Christensen
Даница Чурчич
Danica Curcic
Jessica Dinnage
Анна Элмос
Anna Elmose
Андерс Хейнриксен
Anders Heinrichsen
