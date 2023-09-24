Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "1993" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Міржақып, Оян қазақ!
Киноафиша Фильмы Міржақып, Оян қазақ! Отзывы о фильме «Міржақып, Оян қазақ! »
Міржақып, Оян қазақ! 2023 / Казахстан
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Міржақып, Оян қазақ! »

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Жаркын Кешубаев 24 сентября 2023, 15:24
Өте тамаша, рақмет үлкен
24 сентября 2023, 15:24 Ответить
Киноафиша.инфо 24 сентября 2023, 17:53
в ответ на сообщение Жаркын Кешубаев от 24 сентября 2023, 15:24
Фильмнің сізді таң қалдырғаны керемет! 😉
24 сентября 2023, 17:53 Ответить
marzhanyusupovaz 25 сентября 2023, 05:39
10/10👍
25 сентября 2023, 05:39 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Чужая
Чужая 5 комментариев
Оппенгеймер
Оппенгеймер 33 комментария
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж 7 комментариев
После. Навсегда
После. Навсегда 33 комментария
Звук свободы
Звук свободы 17 комментариев
Әкеге апарар жол 5 комментариев
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Монстр и маги синих морей
Монстр и маги синих морей
2022, Китай, приключения, анимация, комедия
Related video
Избивавший жену Башаров никак не уймется: опять взялся за старое
Копия матери: расцветающая дочь Волочковой оголилась перед туристами в Турции
Словно в голливудском фильме: как спустя пару дней выглядит могила мужа Пахмутовой
Возвращение Холмса сорвалось из-за Ливанова: ахнете, узнав причину отказа
«Ты издеваешься?»: Чумаков поскандалил с бортпроводником в экономклассе (видео)
На самом деле прозвище: вот что означает странная фамилия Пересильд
Необъятная бочка: звезда «Холопа» так растолстела, что на нее без слез не взглянешь
Не поверите, кем друг другу приходятся Хаматова и бабуля из «Папиных дочек»: вот это да
В «Легенде №17» вранья больше, чем правды: вот что возмутило хоккеистов
«Мне нравится»: вдова Абдулова высказалась о скорой помолвке
Не для ранимых: фото Заворотнюк, сделанное в США, утекло в Сеть
Разругаются со всеми в пух и прах: у этих знаков зодиака начинается «черная полоса»
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше