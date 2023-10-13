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Скоро в прокате "Вселенная Стивена Кинга"
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Кукольник
The Puppetman
Кукольник, 2023
2023 / США
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Жанр:
ужасы
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Продолжительность
1 час 36 минут
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
13 октября 2023
Премьера в мире
13 октября 2023
Возраст
18+
Режиссер
Брэндон Кристенсен
В ролях
Майкл Паре
Джэйсон Терриен
Анна Телфер
Кэрин Ричман
Алисон Горске
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