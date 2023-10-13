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The Puppetman

Кукольник, 2023

2023 / США
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Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 13 октября 2023
Премьера в мире 13 октября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Брэндон Кристенсен
Брэндон Кристенсен
В ролях
Майкл Паре
Майкл Паре
Джэйсон Терриен
Анна Телфер
Кэрин Ричман
Алисон Горске
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Кукольник 2 постера
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