Настоящий герой, 2023

В центре сюжета — неуверенный в себе школьный учитель Михаил, от которого вот-вот уйдет подавшая на развод жена. Боясь потерять возможность общаться с сыном Ваней, Михаил решает найти способ снискать его внимание. Для этого мужчина принимает личину любимого супергероя своего сына. Однако, облачившись в костюм, Михаил в самом деле получает сверхъестественные способности. Под чутким руководством Вани новоиспеченный супергерой становится на защиту добра и справедливости, противостоя суперзлодею в лице ученого, стремящегося реализовать коварный план. В ходе совместных приключений отцу и сыну предстоит по-новому открыть для себя друг друга.