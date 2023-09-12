Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "После. Навсегда" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Настоящий герой

Настоящий герой, 2023

2023 / Россия
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

В центре сюжета — неуверенный в себе школьный учитель Михаил, от которого вот-вот уйдет подавшая на развод жена. Боясь потерять возможность общаться с сыном Ваней, Михаил решает найти способ снискать его внимание. Для этого мужчина принимает личину любимого супергероя своего сына. Однако, облачившись в костюм, Михаил в самом деле получает сверхъестественные способности. Под чутким руководством Вани новоиспеченный супергерой становится на защиту добра и справедливости, противостоя суперзлодею в лице ученого, стремящегося реализовать коварный план. В ходе совместных приключений отцу и сыну предстоит по-новому открыть для себя друг друга.

Год выпуска 2023
Возраст 18+
Режиссер
Алексей Талызин
В ролях
Антон Лапенко
Антон Лапенко
Сергей Селин
Сергей Селин
Антон Чернов
Николай Пинский
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Антон Лапенко исполнит ведущую роль в экранизации комиксов «Настоящий герой» Автор фильма обещает показать супергероику «с новой необычной стороны».
Написать
12 сентября 2023 09:19
Все новости фильма
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Related video
Никакая не Раневская: стала известна настоящая фамилия великой актрисы
Мама дорогая: вид и запах жениха-фрика из шоу «Давай поженимся!» испугал даже Гузееву
Тарханова одним видео с моря довела народ до гомерического смеха: нужно смотреть до конца
«Увидишь утром и испугаешься»: люди сочувствуют Янковскому из-за Фандеры (фото)
Теперь Бузова даже не посмотрит: бывший певицы стал копией Гены Букина
Россияне взглянули на фото жены Кузьмина и потеряли дар речи: надо же найти такую
Пластические хирурги изуродовали эту королеву красоты: теперь звезду боятся прохожие (фото)
Вслед за отцом покоряют Болливуд: как выглядят взрослые сыновья танцора диско
Так на Руси называли только нежеланных детей: эти имена и сейчас звучат обидно
Королева турецких сериалов вернулась: зрители в восторге от новой роли Ханде Эрчел
Костомаров довел: у Кудрявцевой на съемках шоу случилась истерика
Аллочка и рядом не стояла: ахнете, увидев, как выглядит любимая Гоши из «Универа»
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше