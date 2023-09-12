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Киноафиша Новости Антон Лапенко исполнит ведущую роль в экранизации комиксов «Настоящий герой»

Антон Лапенко исполнит ведущую роль в экранизации комиксов «Настоящий герой»

12 сентября 2023 09:19
Антон Лапенко исполнит ведущую роль в экранизации комиксов «Настоящий герой»

Автор фильма обещает показать супергероику «с новой необычной стороны».

Краудфандинговая платформа Boomstarter.ru сообщила о том, что актер Антон Лапенко, наиболее известный по комедийным скетчам и сериалу «Внутри Лапенко», исполнит ведущую роль в новом отечественном супергеройском фильме «Настоящий герой». В основу проекта легла одноименная серия комиксов. Ниже доступен фрагмент из предстоящего фильма.

В центре сюжета — неуверенный в себе школьный учитель Михаил (Лапенко), от которого вот-вот уйдет подавшая на развод жена. Боясь потерять возможность общаться с сыном Ваней, Михаил решает найти способ снискать его внимание. Для этого мужчина принимает личину любимого супергероя своего сына. Однако, облачившись в костюм, Михаил в самом деле получает сверхъестественные способности. Под чутким руководством Вани новоиспеченный супергерой становится на защиту добра и справедливости, противостоя суперзлодею в лице ученого, стремящегося реализовать коварный план. В ходе совместных приключений отцу и сыну предстоит по-новому открыть для себя друг друга. Помогать им будет инженер-конструктор, которого сыграет Сергей Селин (Дукалис из «Улиц разбитых фонарей» и «Убойной силы»).

Действие фильма развернется в обыкновенных спальных районах Санкт-Петербурга. Съемки уже начались в Купчино. Сообщается, что специально для картины был собран аниматронный робот на радиоуправлении.

Режиссером и сценаристом выступает автор оригинальных комиксов Алексей Талызин.

Фото: Алексей Талызин
Елена Королева
Елена Королева
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