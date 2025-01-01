Меню
Фильмы
З/Л/О 85
З/Л/О 85, 2023: актеры и роли
Онлайн
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Брукнер
David Bruckner
Скотт Дерриксон
Scott Derrickson
Майк П. Нельсон
Mike P. Nelson
Гиги Сол Герреро
Gigi Saul Guerrero
В ролях
Фредди Родригес
Freddy Rodriguez
Джеймс Рэнсон
James Ransone
Джордан Бэлфи
Jordan Belfi
Роландо Давила-Бельтран
Rolando Davila-Beltran
Джастен Джонс
Justen Jones
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Идентификация
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, драма
Режиссер первых фильмов о Поттере удивился, когда увидел кадры из перезапуска: «Мы все это уже делали!»
«Великолепный век» не показал главное: для чего султан Сулейман провел 40 дней в заточении
«Малыш на драйве» плюс «Настоящая любовь» — вот что напоминает новый новая комедия от Netflix
У Нолана — Блант и Мерфи, у нас — Янковский и Михалкова: показываем кадры из русского «Оппенгеймера»
Стефани Майер заложила тайный смысл: вот почему «Сумерки» назвали именно так
«Их мнения ни на что не влияют»: Рэмзи впервые ответила хейтерам «Одни из нас» — «послала» недовольных проходить игру
Вокруг «Невского» мир не вращается: НТВ огласил полный список хитов 2025 года — от нового «Слова пацана» до «Мухтара»
Если нет времени на «Невский» и «Первый отдел»: 3 российских детективных фильма с рейтингом выше 7 — подарят 2 напряженных часа
Любовь со второго взгляда: 5 роскошных Sci-Fi-сериалов с отвратительными первыми сериями — большинство зрителей бросают смотреть, а зря
«Просто перечитайте книгу»: у этого фильма СССР рейтинг 7.9, а зрители критикуют от и до — не спас даже Миронов в главной роли
Михалков, конечно, признанный гений, но этот его фильм сперва обругали: лишь спустя время признали классикой
