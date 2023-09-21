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Лоокуут уонна Ньургуhун
Отзывы о фильме «Лоокуут уонна Ньургуhун»
Лоокуут уонна Ньургуhун
2023 / Россия
Оценить фильм можно будет после премьеры
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Лена Семенова
21 сентября 2023, 07:15
Прекрасный фильм, замечательная игра актеров, красивая природа Якутии, тема вечной , чистой любви. Фильм удался.
21 сентября 2023, 07:15
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Киноафиша.инфо
21 сентября 2023, 17:00
в ответ на сообщение
Лена Семенова от 21 сентября 2023, 07:15
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
21 сентября 2023, 17:00
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