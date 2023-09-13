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Әкеге апарар жол
Киноафиша Фильмы Әкеге апарар жол Отзывы о фильме «Әкеге апарар жол»
Akege aparar zhol Әкеге апарар жол 2023 / Казахстан
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Отзывы о фильме «Әкеге апарар жол»

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bibigul.2012 13 сентября 2023, 07:50
“Әкеге апарар жол” өте нашар түсірілген фильм! Не ата анаңмен, не балалармен көре алмайсың! Қазақ кино күні деп 12 қыркүйекте барлық семиямызбен бірге атап өтейік деп барғанбыз. Қазақ киносына тән емес, анайы сөздері мен істері көп фильм. Орыстар айтпақшы “насилие” бар, адам кесу бар, боқ ауыз сөздер бар, соңына дейін шыдап көру мүмкін емес болды! Жанр комедия драма дейді, бір жерінен драма көре адмадым. Ешқандай талдаудан өтпеген кино, осындайда сарапшылар қатты қажет па деп қалдым… көруге 200% кеңес бермеймін. Бадықованың қайталана беретін приколдары да жалықтырды… осындай атаулы күні осы кино көрсеткен кинотеатр да оңбады.
13 сентября 2023, 07:50 Ответить
Киноафиша.инфо 13 сентября 2023, 16:52
в ответ на сообщение bibigul.2012 от 13 сентября 2023, 07:50
Фильм туралы пікіріңізді оқығаныңызға өте қуаныштымыз, рахмет спасибо😌
13 сентября 2023, 16:52 Ответить
Сема Тайшаева 13 сентября 2023, 21:06
Оценка
Керемет кино рақмет жақсы демалыс болды. Жолдасым бөлемнің киносы барайық деп келіп көрдік жақсы, ұнады...Қызылорда қаласынан
13 сентября 2023, 21:06 Ответить
Киноафиша.инфо 14 сентября 2023, 13:19
в ответ на сообщение Сема Тайшаева от 13 сентября 2023, 21:06
Фильмнің сізде көптеген жағымды эмоциялар тудырғанына қуаныштымыз 😊
14 сентября 2023, 13:19 Ответить
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