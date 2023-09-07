Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нейросеть" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Әкеге апарар жол
Киноафиша Фильмы Әкеге апарар жол
Akege aparar zhol

Әкеге апарар жол, 2023

2023 / Казахстан
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 2
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Қайырбек аға был очень добрым человеком, весь ауыл его уважал. Погиб в автокатастрофе год назад.
После поминального обеда со дня годовщины смерти Қайырбек аға его сыну Дидару начинает сниться его покойный отец -  просит помощи у своего сына. Дидар хочет узнать, в чем дело, ведь перед смертью его отец стал донором сердца. Вместе с родным братом и женгешкой он отправляются к новому хозяину сердца. Это Андрей – и он криминальный авторитет. После пересадки сердца он перенял черты Кайырбек аға. И теперь его хотят убить...

мало голосов Оцените
0 голосов
Год выпуска 2023
Премьера в мире 7 сентября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Тимур Дулатов
В ролях
Рамазан Амантай
Виктор Логинов
Виктор Логинов
Рустем Жаныманов
Дарига Бадыкова
Канымбек Касымбеков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Әкеге апарар жол 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Related video
Люди с особыми отметинами никогда не станут успешными бизнесменами: бегите, пока не влюбились
Выступит перед кем угодно: требования Ротару озвучили публично
Рассекречен богатый молодой любовник: Михалкову выставили в неприглядном свете
Тепляковы больше не скрывают округлившийся животик: в жизни Алисы грядут перемены
Тест для девушек: какой вы прекрасный цветок?
Разлучницы: женщины с этими именами могут увести мужа из семьи
Клип Пригожина любого доведет до истерики: дело даже не в заунывном пении
Точь-в-точь Татьяна Васильева: Максим Аверин разоткровенничался об избраннице
Требует российскую пенсию и называет всех мошенниками: раскрыта горькая правда о любимце советских женщин
Гарри Галкин вырос копией этой женщины: речь не о предполагаемой сурмаме
Изменилась до неузнаваемости: особенная дочь Лолиты произвела фурор в Сети (фото)
Самую смешную сцену фильма «Любовь и голуби» вырезали: так могли сделать только в СССР
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше