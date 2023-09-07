Әкеге апарар жол, 2023

Қайырбек аға был очень добрым человеком, весь ауыл его уважал. Погиб в автокатастрофе год назад.

После поминального обеда со дня годовщины смерти Қайырбек аға его сыну Дидару начинает сниться его покойный отец - просит помощи у своего сына. Дидар хочет узнать, в чем дело, ведь перед смертью его отец стал донором сердца. Вместе с родным братом и женгешкой он отправляются к новому хозяину сердца. Это Андрей – и он криминальный авторитет. После пересадки сердца он перенял черты Кайырбек аға. И теперь его хотят убить...