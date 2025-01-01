Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Шамс Шамс, 2023: актеры и роли

Шамс, 2023: актеры и роли

Вся информация о фильме
В ролях
Amr Abdel Galil Amr Abdel Galil Хода Элетреби Hoda El Etribi Махмуд Абдулмугни Mahmoud Abdel-Moghni
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Турки воротили нос от этих 3 сериалов — рейтинги были крайне низкими: зато в других странах их смотрят запоем
«Если эти больные упыри еще и логично не закольцуют, то пусть они горят в аду»: лучший хоррор 2025 года в Сети разнесли в пух и прах
Красный и синий цвета вам о чем-нибудь говорят? Нолан спрятал в «Доводе» подсказку, без которой фильм невозможно понять
«Поможет справиться со стрессом»: 3 комфортных фильма и 1 сериал, чтобы настроиться на учебный год — советует опытный педагог
Бешеные медсестры и Пирамидоголовый: новый «Сайлент Хилл» всерьез претендует стать лучшим в трилогии — объясняем, почему
В студии Ghibli дали ответ — почему родители свиньи, а Тихиро — нет: главная загадка «Унесенных призраками»
Не только Человек-Паук, но и мастер-джедай: Белла Рэмзи станет главной звездой новых «Звездных войн» — и речь не про «Мандалорца»
Актуально до сих пор — и это страшно: о скрытом смысле «Акиры» спорят годами — вот о чем оно на самом деле (спойлер: не про апокалипсис)
В СССР сняли фильм, унижающий целую нацию: признан реликвией в 99-м, но зрителям не покажут
Актриса из «Игры престолов» дала совет молодому актерскому составу нового «Гарри Поттера» — им пора бы воспользоваться уже сейчас
Эту криминальную драму Стивен Кинг назвал пробирающей до костей — у сериала от Prime Video 94% положительных отзывов на Rotten Tomatoes
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше