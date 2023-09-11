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Взаперти
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Vzaperti Взаперти 2023 / Казахстан
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Отзывы о фильме «Взаперти»

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Kalita Alevta 11 сентября 2023, 08:19
Оценка
Очень жду выход данного проекта. Замечательный актерский состав. Достойная работа нашей казахстанской 🇰🇿 киноиндустрии
11 сентября 2023, 08:19 Ответить
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