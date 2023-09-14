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Постер фильма Взаперти
5.6
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5.6

Взаперти

, 2023
Vzaperti
Казахстан / триллер / 18+
Постер фильма Взаперти
5.6

О фильме

Случайные знакомые Кема и Макс посреди праздничного застолья уединяются в квартире, чтобы остаться в ней навсегда. Они ищут выход, но его нет, окна и двери ведут в новые лабиринты комнат, а вокруг – лишь замкнутое пространство. Герои видят жутких призраков детей, лишь со временем понимая, что эти сущности - такие же жертвы обстоятельств, как и они. Разгадывая тайны прошлого, Макс и Кема пытаются помочь пленникам, чтобы спастись самим.

В ролях

Сергей Уфимцев
Платон Саввин
Платон Саввин
Елизавета Юрьева
Kema
Роман Жуков
Max
Safiya Dursunova
Lyusenka
Сценарист Sabina Tussupova
Композитор Dana Zulpykhar
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 17 сентября 2025
Премьера в мире 14 сентября 2023
Дата выхода
14 сентября 2023 Казахстан
Бюджет $500 000
Производство Qara Pruduction
Другие названия
Claustro, Enclausurados, Взаперти

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 12 голосов
5.1 IMDb
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Обновлено 12 июля 2024

Отзывы о фильме

Kalita Alevta 11 сентября 2023, 08:19
Очень жду выход данного проекта. Замечательный актерский состав. Достойная работа нашей казахстанской 🇰🇿 киноиндустрии
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
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