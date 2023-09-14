Отзывы о фильме
Kalita Alevta 11 сентября 2023, 08:19
Очень жду выход данного проекта. Замечательный актерский состав. Достойная работа нашей казахстанской 🇰🇿 киноиндустрии
Случайные знакомые Кема и Макс посреди праздничного застолья уединяются в квартире, чтобы остаться в ней навсегда. Они ищут выход, но его нет, окна и двери ведут в новые лабиринты комнат, а вокруг – лишь замкнутое пространство. Герои видят жутких призраков детей, лишь со временем понимая, что эти сущности - такие же жертвы обстоятельств, как и они. Разгадывая тайны прошлого, Макс и Кема пытаются помочь пленникам, чтобы спастись самим.
|14 сентября 2023
|Казахстан