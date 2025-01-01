За дело берется HBO, а значит ставки крайне высоки: вслед за «Последним обрядом» будет сериал по «Заклятью»

Зрители глотают этот детективный сериал за один вечер: а финал удивляет если не всех, но 90% людей

Так все же это Данила Багров был в «Сестрах» или рандомный бандит: вот как этот момент объяснял сам Бодров

Тест для истинных фанатов «Бумажного дома»: смогли бы вы ограбить банк вместе с Берлином?

Бросайте пересматривать «Интерстеллар»: эти 5 фантастических фильмов затянут не хуже — последний сняли за копейки, а рейтинг 7.8

Устали от «Шефа» с «Невским» и ищете, что посмотреть в сентябре? Вот 3 свежих сериала — тут и детективы, и пришельцы, а № 2 уже стартовал

Вот уже 45 лет в «Москва слезам не верит» живет один ляп: но замечает его не каждый — всему виной наряд Катерины (фото)

«Очень люблю»: любимым детективом Устиновой оказался не «Первый отдел» с «Невским» — россияне сериал оценили на 8,2

Где снимали «Брат 2»: задействовали сразу три локации — две из них находятся в США

Имена зверей в «Короле Льве» имеют тайный смысл: сразу ясно, что Шрам не был любимцем родителей