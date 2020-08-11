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4.6

Перезагрузка

, 2020
G-Loc
Великобритания / фантастика / 18+
Постер фильма Перезагрузка
4.6

О фильме

В недалёком будущем, когда Земля оказывается на пороге нового ледникового периода, а человечество - на грани выживания, на земной орбите появляется загадочный портал в другую солнечную систему, где существует пригодная для жизни планета Рейя. Первые переселенцы успешно колонизируют её, но воспользовавшись временной разницей и выгодными условиями, совершают технологический прорыв и закрывают путь для последующих полётов, обрекая остатки человечества на медленное вымирание. Фильм повествует историю Брана Маршалла - одного из миллионов беженцев, которые пытаются тайно пробраться на спасительную планету. Однако на подлёте его корабль сбивают, и он начинает медленно дрейфовать в открытый космос. Потеряв надежду, он уже начинает готовиться к смерти, когда внезапно судьба дарит ему неожиданный шанс.

В ролях

Стивен Мойер
Стивен Мойер
Bran
Джон Рис-Дэвис
Джон Рис-Дэвис
Henry
Каспер Ван Дин
Каспер Ван Дин
Decker
Тала Гувейя
Ohsha
Алана Уоллес
Jane
Тоби Осмонд
Rhean Captain
Emily Haigh
Riley
Майк Бэкингэм
Edison
Шэйн Уорд
Jimmy
Spencer Collings
Jimmy's Henchman (Dan)
Режиссер Том Пейтон
Сценарист Том Пейтон
Композитор Max Sweiry
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 11 августа 2020
Премьера в мире 11 августа 2020
Производство Goldfinch, Highfield Grange Studios, MSR Media
Другие названия
G-Loc, Fronteira Estelar, Läbi tähevärava, Saturne V : Planète interdite, Перезагрузка, 지포스: 스페이스 배틀, 惑星戦記 G-LOC ジーロック

Рейтинг фильма

4.6
Оцените 10 голосов
4.5 IMDb
Обновлено 21 августа 2023

Отзывы о фильме

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