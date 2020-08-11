Перезагрузка, 2020

В недалёком будущем, когда Земля оказывается на пороге нового ледникового периода, а человечество - на грани выживания, на земной орбите появляется загадочный портал в другую солнечную систему, где существует пригодная для жизни планета Рейя. Первые переселенцы успешно колонизируют её, но воспользовавшись временной разницей и выгодными условиями, совершают технологический прорыв и закрывают путь для последующих полётов, обрекая остатки человечества на медленное вымирание. Фильм повествует историю Брана Маршалла - одного из миллионов беженцев, которые пытаются тайно пробраться на спасительную планету. Однако на подлёте его корабль сбивают, и он начинает медленно дрейфовать в открытый космос. Потеряв надежду, он уже начинает готовиться к смерти, когда внезапно судьба дарит ему неожиданный шанс.