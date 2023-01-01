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Перезагрузка, 2020

2020 / Великобритания
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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О фильме

В недалёком будущем, когда Земля оказывается на пороге нового ледникового периода, а человечество - на грани выживания, на земной орбите появляется загадочный портал в другую солнечную систему, где существует пригодная для жизни планета Рейя. Первые переселенцы успешно колонизируют её, но воспользовавшись временной разницей и выгодными условиями, совершают технологический прорыв и закрывают путь для последующих полётов, обрекая остатки человечества на медленное вымирание. Фильм повествует историю Брана Маршалла - одного из миллионов беженцев, которые пытаются тайно пробраться на спасительную планету. Однако на подлёте его корабль сбивают, и он начинает медленно дрейфовать в открытый космос. Потеряв надежду, он уже начинает готовиться к смерти, когда внезапно судьба дарит ему неожиданный шанс.

4.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2020
Возраст 18+
Режиссер
Том Пейтон
В ролях
Стивен Мойер
Стивен Мойер
Джон Рис-Дэвис
Джон Рис-Дэвис
Каспер Ван Дин
Каспер Ван Дин
Тала Гувейя
Алана Уоллес
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Перезагрузка 2 постера
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