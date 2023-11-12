Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Моя ужасная сестра 2" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Каратэ-пацан 2 Отзывы о фильме «Каратэ-пацан 2»
Karate Kid Каратэ-пацан 2 2024 / США
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Каратэ-пацан 2»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Тая Кошелева 12 ноября 2023, 11:25
Я люблю Джеки Чана
12 ноября 2023, 11:25 Ответить
Киноафиша.инфо 12 ноября 2023, 12:13
в ответ на сообщение Тая Кошелева от 12 ноября 2023, 11:25
Джеки Чана невозможно не любить😎
12 ноября 2023, 12:13 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Три тысячи лет желаний
Три тысячи лет желаний 19 комментариев
Супермозг
Супермозг 1 комментарий
Синий Жук
Синий Жук 17 комментариев
Праздники
Праздники 28 комментариев
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров 12 комментариев
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Синдром
Синдром
2023, Россия, триллер
Катастрофа
Катастрофа
2023, Бельгия / Франция, драма, фантастика, триллер
Пять ночей с Фредди
Пять ночей с Фредди
2023, США, ужасы
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Человек ниоткуда
Человек ниоткуда
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Крылатая история
Крылатая история
2023, Канада / Германия, анимация
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
Одержимые злом
Одержимые злом
2023, Аргентина / Уругвай, ужасы
Related video
«Я снова молодая мама»: Бледанс полтора года скрывала от всех третьего сына
Склочницы и сплетницы: женщины с этими именами все время ссорятся с близкими
Никто не догадывался: главного мальчишку в советских фильмах играла известная актриса
В Союзе этот салат подавали в каждом санатории: полезнее надоевшего «Витаминного»
Все ради дочери: Учитель и Пересильд воссоединились спустя год после расставания
Эта фраза прославила «Неуловимых»: ее добавили в сценарий в последний момент
Эти стрижки молодят не хуже, чем косметологи: идут дамам с любой формой лица
Россиянку в Европе вычисляют с первого взгляда: вот какая одежда ее выдает
Этот фильм в Союзе считали худшим и критики, и зрители: даже Ободзинский его не спас
За гения сойти несложно: вот какие фразы говорят только очень умные люди
Не снимается и не будет: Балуев принял неожиданное решение по карьере
Под защитой: на мужчин с этими именами не действуют любовные привороты
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше