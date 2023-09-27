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Киноафиша Новости Любовь превращается в карьерное противостояние в трейлере триллера «Честная игра»

Любовь превращается в карьерное противостояние в трейлере триллера «Честная игра»

27 сентября 2023 11:27
Любовь превращается в карьерное противостояние в трейлере триллера «Честная игра»

Фильм покорил зрителей на фестивале независимого кино «Сандэнс».

Стрим-сервис Netflix выпустил второй трейлер эротического триллера «Честная игра», главные роли в котором исполнили Фиби Дайневор («Бриджертоны») и Олден Эренрайк («Хан Соло: Звездные войны. Истории»). Артисты сыграли влюбленных, которые оказываются непримиримыми соперниками по части профессиональной карьеры.

Действие развернется в Нью-Йорке. Главные герои — молодые и амбициозные Эмили (Дайневор) и Люк (Эренрайк), которые являются парой и работают в одном и том же хедж-фонде. Они вместе уже довольно давно и собираются пожениться, однако динамика их отношений кардинально меняется после того, как Эмили неожиданно получает повышение по службе. Люк начинает завидовать, что выливается в серьезный конфликт, который впоследствии выходит за пределы домашней обстановки и распространяется на рабочее место. Начальника главных героев сыграл Эдди Марсан.

В фильме затрагиваются темы секса, богатства и жестких карьерных решений. Режиссером и сценаристкой фильма является Хлоя Домон.

Критический рейтинг «Честной игры» на Rotten Tomatoes равняется 88% при 99 рецензиях. Картина выйдет в ограниченный прокат в США 29 сентября, тогда как 6 октября состоится премьера на Netflix.

Фото: Netflix
Елена Королева
Елена Королева
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