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TheatreHD: Норд-Ост
Киноафиша Фильмы TheatreHD: Норд-Ост Отзывы о фильме «TheatreHD: Норд-Ост»
TheatreHD: Норд-Ост 2023 / Россия
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Отзывы о фильме «TheatreHD: Норд-Ост»

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Комментарии Обсудить в чате
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Галина Здорова 30 августа 2023, 17:37
Это потрясающий фильм! Жаль, сьо нет уже самого спектакля! Огромное спасибо создателям и организаторам проката! Рекомендую!
30 августа 2023, 17:37 Ответить
Киноафиша.инфо 31 августа 2023, 15:34
в ответ на сообщение Галина Здорова от 30 августа 2023, 17:37
Добрый день! Спасибо за ваш отзыв!
31 августа 2023, 15:34 Ответить
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