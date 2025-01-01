21 год «Остаться в живых» и снова вопрос без ответа: куда пропал Мэттью Фокс, главный красавчик таинственного острова?

Ждете 3 сезон «Спросите медсестру» с Пановой? Рассказываем, будет ли продолжение у этого сериала и когда оно может выйти

Этот популярный детский фильм неспроста запрещали в СССР: «Ведут себя не как советские ребята»

Залили клавиатуру кофе, начальник наорал? Вы не одиноки! 5 фильмов для тех, кто ненавидит понедельники — «перезагрузят» голову и укажут путь

«Превращается в фиаско»: «Поднятие уровня» повторило роковую ошибку «Атаки титанов» — проект не спасут даже лучшие режиссеры

Забудьте про западную «повесточку» и цензуру: в этой новой комедии унизят лучшие хорроры последних лет — под раздачу попадут и «Грешники»

«Видео для взрослых»: Стивен Кинг нашел «веский» повод презирать супергеройское кино Marvel — причина абсурдная и нелогичная

Зрители смеялись, а должны были взгрустнуть: почему в «Девчатах» Тося ела абсурдно большой бутерброд — в книге все было скромней

Питт? ДиКаприо? Подержите его свинью: Тарантино выбрал лучшего современного актера — должен был сняться в «Криминальном чтиве», но увы

«Там много души загадочной»: Добронравов назвал любимые фильмы и раскритиковал сериалы вроде «Невского»