Фильмы
Озеро Страха. Присутствие
Озеро Страха. Присутствие, 2022: актеры и роли
Режиссер
Луис Мандоки
Luis Mandoki
В ролях
Альберто Амманн
Alberto Ammann
Ялица Апарисио
Yalitza Aparicio
Херардо Тарасена
Gerardo Taracena
Норма Пабло
Norma Pablo
Фермин Мартинес
Fermín Martínez
