Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Озеро Страха. Присутствие - дублированный трейлер
Киноафиша Трейлеры Озеро Страха. Присутствие. Дублированный трейлер

Озеро Страха. Присутствие. Дублированный трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 29 августа 2023
Озеро Страха. Присутствие – С миссией продать старую семейную собственность Виктор, молодой, известный актер, вместе с женой Алисией возвращается в дом своего детства, где он и его семья провели бесчисленное количество счастливых дней, но где счастье также было резко прервано смертью его младшей сестры, которая утонула в озере. Его возвращение в старую семейную хижину возвращает воспоминания о боли и страхе, хранящиеся в его душе. Виктора начинают преследовать ужасные сны. В этом путешествии он узнает, что правда еще более ужасна, чем его собственные худшие кошмары.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

4.6 Озеро Страха. Присутствие
Озеро Страха. Присутствие драма, ужасы, 2022, Мексика
Нюрнберг - дублированный трейлер 02:06
Нюрнберг  дублированный трейлер
Последний богатырь. Колобок - трейлер 01:15
Последний богатырь. Колобок  трейлер
Охота за тенью - дублированный трейлер 01:34
Охота за тенью  дублированный трейлер
Наследник - дублированный трейлер 02:05
Наследник  дублированный трейлер
Два, три, призрак, приди! - дублированный трейлер 01:32
Два, три, призрак, приди!  дублированный трейлер
Твое сердце будет разбито - трейлер 01:55
Твое сердце будет разбито  трейлер
Моя собака - космонавт - тизер-трейлер 01:21
Моя собака - космонавт  тизер-трейлер
Малыш - трейлер 2 00:54
Малыш  трейлер 2
Доктор Гаф - трейлер 01:43
Доктор Гаф  трейлер
Литвяк - трейлер 02:47
Литвяк  трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше