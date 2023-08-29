Озеро Страха. Присутствие
– С миссией продать старую семейную собственность Виктор, молодой, известный актер, вместе с женой Алисией возвращается в дом своего детства, где он и его семья провели бесчисленное количество счастливых дней, но где счастье также было резко прервано смертью его младшей сестры, которая утонула в озере. Его возвращение в старую семейную хижину возвращает воспоминания о боли и страхе, хранящиеся в его душе. Виктора начинают преследовать ужасные сны. В этом путешествии он узнает, что правда еще более ужасна, чем его собственные худшие кошмары.
Авторизация по e-mail