Киноафиша
Фильмы
Герой наших снов
Награды и номинации фильма Герой наших снов
Награды и номинации фильма Герой наших снов 2024
Золотой глобус 2024
Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture, Musical or Comedy
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2023
Премия "Платформа"
Номинант
