ТНТ подготовил одну из самых неожиданных комедий года: особенно понравится фанатам Лагашкина

Японский и китайский «Доктора Хаусы» лечат так, что западный Грегори бы удивился — ловите 2 крутых хита на вечер

Потребуется 26 часов, но можно и быстрее: как смотреть «Истребителя демонов», чтобы понять «Бесконечную крепость»

55 млн зрителей за год: этот фильм СССР с рейтингом 8.1 рекомендует даже Минпросвещения — а в 60-х его критиковали

Дамблдор как писатель, Гарри — солдат: нейросеть перенесла героев «Гарри Поттера» в СССР — Малфой выбивается особенно

Осенний марафон для выросших на кино СССР: вспомните 5 фильмов по пальто и шарфам героев (тест)

ChatGPT назвал этот сериал преемником «Игры престолов»: у него рейтинг 8.5 — и вы удивитесь, взглянув на название

Более 18 млн зрителей в день премьеры: этот дорогущий сериал ABC изменил телевидение — ради него разбили настоящий самолет

«Все шансы стать одним из лучших»: свежее аниме от Netflix штурмует топы — на IMDb рейтинг взлетел до колоссальных 8,7 баллов

Чем закончился 4 сезон «Спасской»? Убьют ли Шалаева? Даем полное описание всех 16 серий