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Ловец душ Ловец душ
Киноафиша Фильмы Ловец душ Отзывы о фильме «Ловец душ»
Soulcatcher Ловец душ 2023 / Польша
3.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
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Отзывы о фильме «Ловец душ»

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Ренат Годунов 14 сентября 2023, 00:18
Оценка
Здравствуйте! Сегодня я хочу отзыв о фильме ловец душ на онлайн сервисе ivi.ru.
Сюжет фильма заключался в том как людей боролась со злодеями и оборотнями.

Впечатления.

Фильм мне понравился тем что в нëм было много захватывающих сцен со стрельбой и погонями.

Актëрский состав.

По моему мнению в этом фильме лучше всех сыграл главную роль актëр Джон Райен.

Режиссëры и сценаристы выпустили отличный остросюжетный фильм с чëтким сценарием. Всем советую посмотреть данный фильм
14 сентября 2023, 00:18 Ответить
Киноафиша.инфо 14 сентября 2023, 13:08
в ответ на сообщение Ренат Годунов от 14 сентября 2023, 00:18
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
14 сентября 2023, 13:08 Ответить
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