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Ловец душ
Отзывы о фильме «Ловец душ»
Soulcatcher
Ловец душ
2023 / Польша
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3.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 3.7
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Ренат Годунов
14 сентября 2023, 00:18
Оценка
Здравствуйте! Сегодня я хочу отзыв о фильме ловец душ на онлайн сервисе ivi.ru.
Сюжет фильма заключался в том как людей боролась со злодеями и оборотнями.
Впечатления.
Фильм мне понравился тем что в нëм было много захватывающих сцен со стрельбой и погонями.
Актëрский состав.
По моему мнению в этом фильме лучше всех сыграл главную роль актëр Джон Райен.
Режиссëры и сценаристы выпустили отличный остросюжетный фильм с чëтким сценарием. Всем советую посмотреть данный фильм
14 сентября 2023, 00:18
0
0
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Киноафиша.инфо
14 сентября 2023, 13:08
в ответ на сообщение
Ренат Годунов от 14 сентября 2023, 00:18
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
14 сентября 2023, 13:08
0
0
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Сюжет фильма заключался в том как людей боролась со злодеями и оборотнями.
Впечатления.
Фильм мне понравился тем что в нëм было много захватывающих сцен со стрельбой и погонями.
Актëрский состав.
По моему мнению в этом фильме лучше всех сыграл главную роль актëр Джон Райен.
Режиссëры и сценаристы выпустили отличный остросюжетный фильм с чëтким сценарием. Всем советую посмотреть данный фильм
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