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Вышел трейлер мультфильма о приключениях Скуби-Ду и пса Супермена

31 июля 2023 13:59
Вышел трейлер мультфильма о приключениях Скуби-Ду и пса Супермена

Студия представила трейлер картины, в котором герои объединяются для расследования пропажи Лиги Справедливости.

Студия Warner Bros опубликовала трейлер мультфильма Scooby-Doo! and Krypto, Too! («Скуби-Ду! и Крипто тоже!»).

По сюжету, Джокер, Соломон Гранди, генерал Зод и множество других суперзлодеев вырываются на свободу, чтобы вновь наводить ужас на жителей Метрополиса. Остановить такой разгул преступности может только Лига Справедливости, но все ее члены бесследно исчезают. Узнав о пропаже героев, Скуби-Ду и его друзья начинают расследование этого загадочного дела и вскоре узнают, что в Зале правосудия поселился призрак. В попытках раскрыть тайну, стоящую за фантомом, они знакомятся с репортерами Лоис Лейн и Джимми Олсеном, а также псом Супермена Крипто, обладающим всеми способностями своего легендарного хозяина.

Ранее в сети появились слухи о том, что Scooby-Doo! and Krypto, Too! был отменен вместе с целым рядом других проектов DC. Однако, судя по всему, эта информация оказалась недостоверной. Сценарист мультфильма Тим Шеридан прокомментировал эту ситуацию, заявив, что «интернет просто выдумал глупую, ничем не подтвержденную историю об отмене». При этом ранее Warner Bros все же отказалась от разработки нескольких проектов по франшизе «Скуби-Ду!», в том числе мультфильмов Scoob! Holiday Haunt и Scooby-Doo and the Haunted High Rise.

Scooby-Doo! and Krypto, Too! выйдет на цифровых носителях 26 сентября.

Фото: Warner Bros.
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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