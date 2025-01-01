25 сентября все изменится: турецкий сериал «Наследник: зов корней» называют главным конкурентом хитов Netflix

21 год «Остаться в живых» и снова вопрос без ответа: куда пропал Мэттью Фокс, главный красавчик таинственного острова?

«Розовый кошмар» Хогвартса: на каком факультете училась Долорес Амбридж и почему это многое объясняет

«Превращается в фиаско»: «Поднятие уровня» повторило роковую ошибку «Атаки титанов» — проект не спасут даже лучшие режиссеры

«Видео для взрослых»: Стивен Кинг нашел «веский» повод презирать супергеройское кино Marvel — причина абсурдная и нелогичная

Фанатам «Куба» приготовиться: клаустрофобия на экране — 6 фильмов, действие которых происходит в замкнутом пространстве

Зрители смеялись, а должны были взгрустнуть: почему в «Девчатах» Тося ела абсурдно большой бутерброд — в книге все было скромней

«Там много души загадочной»: Добронравов назвал любимые фильмы и раскритиковал сериалы вроде «Невского»

Забудьте про западную «повесточку» и цензуру: в этой новой комедии унизят лучшие хорроры последних лет — под раздачу попадут и «Грешники»

Залили клавиатуру кофе, начальник наорал? Вы не одиноки! 5 фильмов для тех, кто ненавидит понедельники — «перезагрузят» голову и укажут путь