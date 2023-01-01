Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Малышка на драйве" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
История про волшебного оленя История про волшебного оленя
Киноафиша Фильмы История про волшебного оленя

История про волшебного оленя, 2023

2023 / Россия
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

В сказочном королевстве беда – браконьеры украли Волшебного Оленя у Доброго лесного мага, который должен спасти ребенка от смертельного недуга. Рождество под угрозой, и более того – вся жизнь на Земле тоже, ведь в днк оленя заключена такая мощная сила, которая если попадет не в те руки, уничтожит все живое! И только днк Оленя поможет излечить ребенка. Свидетелями похищения неожиданно стали дети, приехавшие на слет селебрят. Они следуют за браконьерами и, улучшив момент, спасают оленя и хотят вернуть благородное животное в лес к его хозяину. Но зло не дремлет: след в след наших героев преследуют опасности. Через портал олень переносит ребят в параллельный мир, где они столкнутся с невиданными существами, которые будут то препятствовать им, то помогать. Сумеют ли главные герои пройти все испытания и вернуть оленя Доброму лесному магу? Изменят ли мир к лучшему?

Год выпуска 2023
Возраст 18+
Режиссер
Александр Сюткин
В ролях
Милана Некрасова
Златослава Максимова
Константин Шелягин
Константин Шелягин
Дмитрий Красилов
Дмитрий Красилов
Иван Шмаков
Иван Шмаков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма История про волшебного оленя 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Патхан: Схватка со смертью
Патхан: Схватка со смертью
2023, Индия, боевик, драма, триллер
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Гипнотик
Гипнотик
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Круче некуда
Круче некуда
2023, США, боевик
Побег из страны роботов
Побег из страны роботов
2023, Китай, анимация
Назад к динозаврам
Назад к динозаврам
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Related video
Женщины, названные этими именами, несчастны в любви: проверьте, есть ли среди них ваше
Сын жестоко обошелся с Игорем Дмитриевым: за спиной актеру завидовали многие
Эту песню слышал каждый в СССР: ее исполнил человек, который даже певцом себя не считал
Раньше красотой Риты из «Покровских ворот» восхищались все: почему теперь не найти ни одного ее фото
Верят всему: 3 самых суеверных знака Зодиака
В советской экранизации ни слова: как на самом деле звали д’Артаньяна
Много общего с Надей: ахнете, увидев единственную любовь Жени из «Иронии судьбы»
В нее были влюблены многие мальчишки: как в 43 года выглядит звезда «Парка Юрского периода»
В 90-х эта американская актриса была секс-символом, а сейчас на нее без ужаса не взглянешь: совсем себя запустила
Тест для мужчин: хороший ли вы отец?
Словно совершенно голая: Мамаева из «Физрука» похвасталась сочными формами (фото)
Из девушки-таксиста сделали настоящую куколку: теперь мужчины выстраиваются за ней в очередь
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше