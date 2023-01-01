История про волшебного оленя, 2023

В сказочном королевстве беда – браконьеры украли Волшебного Оленя у Доброго лесного мага, который должен спасти ребенка от смертельного недуга. Рождество под угрозой, и более того – вся жизнь на Земле тоже, ведь в днк оленя заключена такая мощная сила, которая если попадет не в те руки, уничтожит все живое! И только днк Оленя поможет излечить ребенка. Свидетелями похищения неожиданно стали дети, приехавшие на слет селебрят. Они следуют за браконьерами и, улучшив момент, спасают оленя и хотят вернуть благородное животное в лес к его хозяину. Но зло не дремлет: след в след наших героев преследуют опасности. Через портал олень переносит ребят в параллельный мир, где они столкнутся с невиданными существами, которые будут то препятствовать им, то помогать. Сумеют ли главные герои пройти все испытания и вернуть оленя Доброму лесному магу? Изменят ли мир к лучшему?