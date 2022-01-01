Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Константин Шелягин
Константин Шелягин
О персоне
Фильмография
Константин Шелягин
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
24 июня 1989
Возраст
33 года
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
170 см
Биография Константина Шелягина
Родился 24 июня 1989 года. Москва, СССР (Россия).
Развернуть
Related video
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь