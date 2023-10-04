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Фантом
Отзывы о фильме «Фантом»
Phantom
Фантом
2023 / Южная Корея
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6.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Comon
4 октября 2023, 02:36
Оценка
Стильный нуарный крышесносящий ретро-боевик. Очень круто снято. Отличные актёры, масштабность съёмок, нелинейный сюжет, вообщем Голливуд уже давно отдыхает.
4 октября 2023, 02:36
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