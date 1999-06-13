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О персоне
Фильмография
Ким Дон-хи
Kim Dong-hee
Киноафиша
Персоны
Ким Дон-хи
Ким Дон-хи
Kim Dong-hee
Дата рождения
13 июня 1999
Возраст
24 года
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Андон, Республика Корея
Популярные фильмы
9.3
Итэвон Класс
(2020)
6.2
Фантом
(2023)
Билеты
Фильмография Ким Дон-хи
Жанр
Все
Боевик
Драма
Исторический
Криминал
Мелодрама
Год
Все
2023
2020
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Актер
2
6.3
Фантом
Phantom
боевик, криминал, исторический
2023, Южная Корея
Билеты
9.3
Итэвон Класс
драма, мелодрама
2020, Южная Корея
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