Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неудержимые 4" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ким Дон-хи
Ким Дон-хи Kim Dong-hee
Киноафиша Персоны Ким Дон-хи

Ким Дон-хи

Kim Dong-hee

Дата рождения
13 июня 1999
Возраст
24 года
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Андон, Республика Корея

Популярные фильмы

Итэвон Класс 9.3
Итэвон Класс (2020)
Фантом 6.2
Фантом (2023)

Фильмография Ким Дон-хи

Жанр
Год
Все 2 Фильмы 1 Сериалы 1 Актер 2
Фантом 6.3
Фантом Phantom
боевик, криминал, исторический 2023, Южная Корея
Билеты
Итэвон Класс 9.3
Итэвон Класс
драма, мелодрама 2020, Южная Корея
Related video
«Блатные» столько тратили на завтрак: озвучен копеечный гонорар Певцова в «Бандитском Петербурге»
Не хуже Месси: Костомаров лихо отчеканил футбольный мяч на протезе (видео)
Эти 3 знака Зодиака разбогатеют уже в конце осени 2023
Тест: сможете узнать любимых звезд по частям тела? Уверены, не всем это под силу
Тест: что вы найдете в Зазеркалье?
Наталья Морская Пехота: что стало с героиней мема, которая кричала на людей в автобусе
Все оттенки синего и багровый лоб: Малахову разукрасили лицо на родине
Вернут в эфир федерального канала: людей ждет тяжкое зрелище в годовщину смерти Пускепалиса
В СССР этот фильм назвали дешевой мелодрамой — на Западе признали жемчужиной кинематографа
Из гадкого утенка в прекрасного лебедя: вредина с косичкой из «Ералаша» выросла роковой красавицей
Кончаловский даст жесткий ответ создателям «Чебурашки»: вот что он готовит
Никакая она не скрипачка: кем на самом деле была жена Белого из «Бригады»
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше