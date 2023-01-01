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Ли Хэ-ён
Ли Хэ-ён Hae-yeong Lee
Киноафиша Персоны Ли Хэ-ён

Ли Хэ-ён

Hae-yeong Lee

Дата рождения
18 октября 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Республика Корея, Республика Корея

Популярные фильмы

Фантом 6.2
Фантом (2023)
Торжество мести 0.0
Торжество мести (2022)
Словно гончие 0.0
Словно гончие (2023)

Фильмография Ли Хэ-ён

Жанр
Год
Все 4 Фильмы 1 Сериалы 3 Режиссер 1 Актер 3
Словно гончие
Словно гончие
драма, боевик 2023, Южная Корея
Увидимся в моей 19-й жизни
Увидимся в моей 19-й жизни
драма, комедия, мелодрама 2023, Южная Корея
Фантом 6.3
Фантом Phantom
боевик, криминал, исторический 2023, Южная Корея
Билеты
Торжество мести
Торжество мести
драма 2022, Южная Корея
Новости о Ли Хэ-ён
«Кино.Арт.Про» выпустит в российский прокат ряд ярких южнокорейских фильмов
«Кино.Арт.Про» выпустит в российский прокат ряд ярких южнокорейских фильмов
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