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Ли Хэ-ён
Hae-yeong Lee
Киноафиша
Персоны
Ли Хэ-ён
Ли Хэ-ён
Hae-yeong Lee
Дата рождения
18 октября 1973
Возраст
52 года
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Республика Корея, Республика Корея
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
8.1
Охотничьи псы
(2023)
8.0
Я не робот
(2017)
8.0
Господин Планктон
(2024)
Фильмография Ли Хэ-ён
Честь
триллер, детектив, дорама
2026, Южная Корея
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.6
Остров сокровищ
драма, криминал, дорама
2025, Южная Корея
6.2
Мадам Эмма
драма, комедия, мини-сериал, дорама
2025, Южная Корея
7.2
Смерч
драма, триллер, мини-сериал, дорама
2024, Южная Корея
8
Господин Планктон
драма, мелодрама, мини-сериал, дорама
2024, Южная Корея
8.1
Охотничьи псы
драма, боевик, дорама
2023, Южная Корея
7.4
Увидимся в моей 19-й жизни
драма, комедия, мелодрама, дорама
2023, Южная Корея
6.5
Фантом
Phantom
боевик, криминал, исторический
2023, Южная Корея
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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