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Ли Хэ-ён
Ли Хэ-ён Hae-yeong Lee
Киноафиша Персоны Ли Хэ-ён

Ли Хэ-ён

Hae-yeong Lee

Дата рождения
18 октября 1973
Возраст
52 года
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Республика Корея, Республика Корея
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Герой триллеров

Популярные фильмы

Охотничьи псы 8.1
Охотничьи псы (2023)
Я не робот 8.0
Я не робот (2017)
Господин Планктон 8.0
Господин Планктон (2024)

Фильмография Ли Хэ-ён

Честь
Честь
триллер, детектив, дорама 2026, Южная Корея
Остров сокровищ 7.6
Остров сокровищ
драма, криминал, дорама 2025, Южная Корея
Мадам Эмма 6.2
Мадам Эмма
драма, комедия, мини-сериал, дорама 2025, Южная Корея
Смерч 7.2
Смерч
драма, триллер, мини-сериал, дорама 2024, Южная Корея
Господин Планктон 8
Господин Планктон
драма, мелодрама, мини-сериал, дорама 2024, Южная Корея
Охотничьи псы 8.1
Охотничьи псы
драма, боевик, дорама 2023, Южная Корея
Увидимся в моей 19-й жизни 7.4
Увидимся в моей 19-й жизни
драма, комедия, мелодрама, дорама 2023, Южная Корея
Фантом 6.5
Фантом Phantom
боевик, криминал, исторический 2023, Южная Корея
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Новости о Ли Хэ-ён
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