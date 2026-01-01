«Правила здесь написаны если не кровью, то отравлениями»: нужно ли стерилизовать банки перед закруткой — повар поставил жирную точку

Россиян официально лишили выходного на Новый год из-за ситуации в стране: решение уже принято

Минус один учебный день с 1 сентября: школьников могут перевести на новое расписание уже в 2026-м

Отдадим полцарства за правильный ответ: угадайте 6 фильмов СССР по кадру с принцессой (тест)

Готовимся к новым «Мстителям»: до декабря обязательно посмотреть 15 работ Marvel, чтобы не сидеть с глупым видом в кино

Вольтури заменили на Черногора, а Джейкоба на Чудо-Юдо: в октябре выйдет наш ответ «Сумеркам» с рейтингом 6+

«Своего рода “Аватар”»: почему на самом деле «Терминатора 2» в России полюбили сильнее, чем первую часть – спецэффекты ни при чем

Круче «Мизери» и «Кэрри»: Кинг терпеть не может эту экранизацию, но кинокритик считает ее №1

Русский 007 с саблей и в тюбетейке против турок: а вы знали про наш ответ Джеймсу Бонду?

Повзрослевший Леви вернулся, но без Микасы и Эрена: в этом «спин-оффе» «Атаки титанов» Аккерман скрывается под маской