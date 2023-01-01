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Ли Хэ-ён
Hae-yeong Lee
Киноафиша
Персоны
Ли Хэ-ён
Ли Хэ-ён
Hae-yeong Lee
Дата рождения
18 октября 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Республика Корея, Республика Корея
Популярные фильмы
6.2
Фантом
(2023)
Билеты
0.0
Торжество мести
(2022)
0.0
Словно гончие
(2023)
Фильмография Ли Хэ-ён
Жанр
Все
Боевик
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Мелодрама
Год
Все
2023
2022
Все
4
Фильмы
1
Сериалы
3
Режиссер
1
Актер
3
Словно гончие
драма, боевик
2023, Южная Корея
Увидимся в моей 19-й жизни
драма, комедия, мелодрама
2023, Южная Корея
6.3
Фантом
Phantom
боевик, криминал, исторический
2023, Южная Корея
Билеты
Торжество мести
драма
2022, Южная Корея
Новости о Ли Хэ-ён
«Кино.Арт.Про» выпустит в российский прокат ряд ярких южнокорейских фильмов
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