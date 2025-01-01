Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Наличка
Наличка, 2023: актеры и роли
Наличка, 2023: актеры и роли
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Режиссер
Jérémie Rozan
Jérémie Rozan
В ролях
Рафаэль Кенар
Raphaël Quenard
Агат Руссель
Agathe Rousselle
Антуан Гуи
Antoine Gouy
Грегуар Колен
Grégoire Colin
Юсеф Хаджди
Youssef Hajdi
Слиман Дази
Slimane Dazi
Людовик Дэй
Ludovik
Бруно Лоше
Bruno Lochet
Нина Мерисс
Nina Meurisse
В прокате
Премьеры
Онлайн
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Отзывы
2025, Россия, комедия
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Затерянное место
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Султан бы не связался с рабыней-славянкой: архивы Ватикана наконец раскрыли реальное происхождение и имя Хюррем
«Титаник» мог быть совсем другим: Кэмерон выгнал актера после одной фразы и взял вместо него ДиКаприо — вот кто облажался
«Ошибок очень много»: почему медики не выдерживают даже одной серии «Интернов» и «Доктора Хауса»? Врач назвал самые грубые ляпы
Помните его только по «Сыну полка» и «Мастеру и Маргарите»? Иван Краско был частью «Властелина колец»
Мастерство пера: свежие фильмы, снятые по практически идеальным сценариям и не зря ставшие хитами
В 2025-м вышло уже две экранизации Кинга: Sci-Fi с треском провалился, вторую называют шедевром
Славянский «Киберслав» поставили в один ряд с «Ковбой Бибоп» и «Эрго Прокси»: по уровню хайпа приблизился к «Поднятию уровня»
«Рафинированная достаточно»: в 2023-м и 2024-м Михалков выделил всего две ленты — одну помог снять, в другой играла дочь
«Почему я раньше не видел»: советский мультик для взрослых Тарантино признал шедевром
Реальная кукла, которая стала звездой кино: все фильмы про Аннабель — смотреть только в таком порядке
У одного фиолетовая кожа, у другого волосы: на какого Таноса вы больше похожи — из «Мстителей» или «Игры в кальмара» (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667