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Охота на короля Охота на короля
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King of Killers Охота на короля 2023 / США
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Отзывы о фильме «Охота на короля»

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Наташа Шестакова 31 августа 2023, 20:34
Оценка
Итак, "Король убийц", он же "Охота на короля".
Первые кадры буквально загоняют зрителя в жестокую драку. Но стоит напрячься в кресле, с мыслью о слишком резком старте и непонимании кто кого и зачем, как кадры сменяются на ложно-мирно-тайную жизнь простого американского киллера. Фильм не без изъянов - сцены общения главгероя с женой и дочкой сахарны до неприятного. Но, если вы переживете эти минуты, будете вознаграждены.
Великолепные боевые сцены. Вот пожалуй, с чего начну, а не с восторгов по по поводу игры актеров. Временами та была на 4 из 10. Но боевка... сцены с огнестрельным оружием, с холодным, рукопашные бои... Некоторые моменты специально замедлены, чтобы зритель не упустил решающий удар.
Взрывов не так много - современные фильмы порой грешат количеством, отчего заявленные боевики превращаются в видеопособие взрывотехника. Но не здесь.
Простой американский киллер и непростой Король-киллер идут друг к другу в течении часа, чтобы смахнуться.
Где-то на середине фильмы вам вероятно, захочется вздохнуть и сказать "я и так знаю, чем все закончится". А вот и нет.
Фильм выше среднего, скажем 7 из 10. Годен для повторного просмотра.
31 августа 2023, 20:34 Ответить
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