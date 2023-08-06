Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Космос. Смерть. Роботы
Отзывы о фильме «Космос. Смерть. Роботы»
Cosmic Chaos
Космос. Смерть. Роботы
2023 / Великобритания / Канада / США
Смотреть трейлер
мало голосов
Оцените
1
голос
Написать отзыв
Билеты от 150 ₽
Билеты от 150 ₽
В избранное
Уже в избранном
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Отзывы о фильме «Космос. Смерть. Роботы»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
timohinau8523
6 августа 2023, 22:21
Ничего хуже никогда не смотрела в кино. Бред какой-то, а не фильм. Жёстко...
6 августа 2023, 22:21
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Жанна Дюбарри
50 комментариев
Побег из космоса
3 комментария
Реинкарнация. Новая глава
7 комментариев
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
23 комментария
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Абдулов до смерти пугал американцев: узнаете причину и будете смеяться
Этим знакам Зодиака крупно повезет в конце лета: деньги и счастье польются рекой
Страшно вспомнить, что грызли советские дети на переменах: вместо сухариков и чипсов
Острая или пряная? Этот тест определит, какая вы специя
Историю россиянки, которая усыновила 81 ребенка, помнят многие: вот какое горе у нее случилось
Уехала и отказалась от русского имени: творящееся с внучкой Высоцкого в голове не укладывается
Внук Алентовой стал актером, но на большом экране его не увидишь: дело вот в чем
Никого вокруг: почему Балуев живет как затворник
Овсиенко чуть в обморок не упала, когда увидела свою гостиную после ремонта (фото)
«Пугающее зрелище»: народ высмеял Пугачеву в образе «престарелой Барби»
Эти привычки женщин в возрасте 60+ раздражают всех: в первую очередь мужчин
Вера Васильева, дожившая до 97 лет, раскрыла секрет долголетия: дело не в питании
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Авторизация по e-mail