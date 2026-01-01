Меню
Насмешка
Награды и номинации фильма Насмешка
Награды и номинации фильма Насмешка 1996
Оскар 1997
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Каннский кинофестиваль 1996
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1997
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997
Лучший неанглоязычный фильм
Победитель
Лучший неанглоязычный фильм
Победитель
Почему плохой человек — это именно «редиска»: слово придумали не в «Джентльменах удачи»
Блокбастер со звездой Голливуда, ответ «Брату 2» и еще 3 фильма, которые так и не успел снять Балабанов
Не только «Вий» 1967 года с Варлей и Куравлевым: 5 экранизаций Гоголя, от которых кровь реально стынет в жилах
С новогоднего похмелья – даже не пытайтесь: ответьте на 7 вопросов с подвохом о советском кино и узнайте, достойны ли статуса «эксперт»
«Постоянно пересматриваем»: топ-3 новогодних фильма Маколея Калкина — «Один дома» не включает, а от «Крепкого орешка» отмахивается
Эльза — рок-н-рольная злодейка, и Олаф без тормозов: как хорошо, что Disney выкинули первую версию «Холодного сердца» — у такой сказки не было шансов
Отгадываем загадку №16 из «Места встречи изменить нельзя»: Жеглов жестко унизил Шарапова, но не все поняли – как именно
От «Голубого вагона» к новым хитам: какую музыку приготовили для «Чебурашки 2» — и почему чуда не будет
«Ты не пройдешь»: этот тест по «Властелину колец» под силу лишь фанатам трилогии – а вы сможете набрать 7/7?
Выбирайте сторону: зрители назвали к 100-летию Мордюковой три ее лучшие роли — и в СССР с результатами точно не согласились бы
Прекрасный принц из «Золушки» — не такой уж и прекрасный: главной принцессе Disney достался целый набор «красных флагов»
