Киноафиша Фильмы Насмешка Награды и номинации фильма Насмешка

Награды и номинации фильма Насмешка 1996

Оскар 1997 Оскар 1997
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Каннский кинофестиваль 1996 Каннский кинофестиваль 1996
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1997 Золотой глобус 1997
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997
Лучший неанглоязычный фильм
Победитель
Лучший неанглоязычный фильм
Победитель
